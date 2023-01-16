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Президент «Оренбурга» Еремякин заявил, что ничего не слышал об интересе ЦСКА к Гойковичу

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос об интересе ЦСКА к защитнику команды Ренато Гойковичу.

«Интерес ЦСКА к Гойковичу? Не слышал. В клубе нет ничего по Ренато — ни официально, ни неофициально», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.

Гойкович выступает за «Оренбург» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний защитник провел 16 матчей в составе «Оренбурга» и отметился тремя результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-interes-tsska-k-gojkovichu-v-klub-nichego-ne-postupalo/
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