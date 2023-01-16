Президент «Оренбурга» Еремякин заявил, что ничего не слышал об интересе ЦСКА к Гойковичу

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос об интересе ЦСКА к защитнику команды Ренато Гойковичу.

«Интерес ЦСКА к Гойковичу? Не слышал. В клубе нет ничего по Ренато — ни официально, ни неофициально», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.

Гойкович выступает за «Оренбург» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне 27-летний защитник провел 16 матчей в составе «Оренбурга» и отметился тремя результативными передачами.