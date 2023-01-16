Президент «Оренбурга» Еремякин заявил, что ничего не слышал об интересе ЦСКА к Гойковичу
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос об интересе ЦСКА к защитнику команды Ренато Гойковичу.
«Интерес ЦСКА к Гойковичу? Не слышал. В клубе нет ничего по Ренато — ни официально, ни неофициально», — цитирует «РБ Спорт» Еремякина.
Гойкович выступает за «Оренбург» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне 27-летний защитник провел 16 матчей в составе «Оренбурга» и отметился тремя результативными передачами.
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|
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|2
|32-23
|35
|
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|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|8
|5
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|29
|
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|1
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|
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|7
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|5
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|
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|5
|4
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|
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|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|16-36
|12
|
16
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|17
|1
|3
|13
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|6
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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Факел
|16
|1
|3
|
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Торпедо М
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|1
|2
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