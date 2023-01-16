Билялетдинов – о возможном переходе Дзюбы в «Торпедо»: «Своими бомбардирскими качествами он точно поможет команде»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо».

«В случае с Артемом Дзюбой все упирается в подготовку. Чуть больше месяца до возобновления сезона у него есть. Посмотрим, в какой форме он подойдет к первым матчам. А в том, что четырехкратный чемпион России — квалифицированный футболист, сомнений не возникает. У «Торпедо» на данный момент исполнителей такого уровня в атаке просто нет. И своими бомбардирскими качествами он команде точно поможет. Нет сомнений: если Артем подпишет контракт, без практики не останется», — цитирует Билялетдинова RT.

В данный момент 34-летний российский футболист является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков за 17 туров.