Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:12

Президент «Оренбурга» Еремякин: «Пусть Обухов конкурирует, пусть добивается права на выход в основном составе»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал возвращение на поле нападающего команды Владимира Обухова.

«У Обухова была травма, поэтому в предыдущем матче он участия не принимал. Но в игре с «Сочи» он вернулся, вышел на замену. Основной состав? У нас там в любом случае конкуренция, есть еще Оганесян. Посмотрите, как играл Башич. Плюс не было Марина. Пусть конкурирует, пусть добивается права на выход в основном составе. Кто способен решать задачи клуба, тот будет играть», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

В матче 19-го тура против «Сочи» (0:4) 31-летний форвард получил 14 минут игрового времени. Эта игра стала для Обухова первой в текущем сезоне после завершения дисквалификации, связанной употреблением допинга.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-pust-obuhov-konkuriruet-pust-dobivaetsya-prava-vy-jti-v-osnovnom-sostave/
Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Балотелли опять влип в скандал. За что в Швейцарии жгут его футболки?
Йоханнес Бе играючи одержал победу на Кубке мира. Ему пора в лыжные гонки?
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
«Торпедо» — «Урал»: в ворота гостей правильно не назначен второй пенальти
Гол Влута принес «Уралу» победу в матче с «Торпедо»
Форвард «Динамо» Смолов пропустит матч с «Краснодаром»
«Торпедо» — «Урал»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти
«Спартак» — «Факел»: Джикия, Промес и Соболев выйдут в стартовом составе
«Торпедо» — «Урал»: Влут вывел гостей вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — «Урал»: судьи не отреагировали на грубость Ранджеловича

«Ахмат» — «Локомотив»: Дзюба и Агаларов выйдут в старте
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости