«Торпедо» — «Урал»: судьи не отреагировали на грубость Ранджеловича

На 42-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Урал» нападающий гостей Лазар Ранджелович ошибочно избежал дисциплинарной санкции за грубый фол против Романа Юзепчука. Футболист «Урала» сыграл безрассудно, сделал шипами накладку сопернику, который сыграл в мяч. В результате торпедовец получил травму и не смог продолжить встречу.

«Торпедо» — «Урал».

«Торпедо» — «Урал».

Фол случился под первым ассистентом судьи Александром Кудрявцевым. Он должен был дать соответствующую подсказку арбитру Роману Галимову, но в итоге был назначен только штрафной удар без вынесения предупреждения Ранджеловичу.