«Ахмат» — «Локомотив»: Дзюба и Агаларов выйдут в старте

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ «Ахмат» — «Локомотив». Игра состоится в Грозном. Начало — в 16.30 мск.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Агаларов.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичев, Конти, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18 матчей. «Локомотив» находится на 13-й строчке, имея в активе 16 очков.