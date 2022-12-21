Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:20

Президент «Оренбурга» — о трансфере Сычевого: «Удивляет человеческая сущность этого процесса»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о переходе нападающего команды Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Мы заработаем на Сычевом, а он пусть играет, дай бог ему успехов, пусть у него все складывается так же хорошо, как в «Оренбурге», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

Также он ответил на вопрос, удивил ли его выбор клуба Сычевым.

«Нет. Но удивляет человеческая сущность этого процесса, вот это меня сильно удивляет. В основном со стороны каких-то людей, нескольких групп людей. Кто там его агент, я уже путаюсь», — добавил специалист.

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-o-perehode-sy-chevogo-udivila-chelovecheskaya-sushhnost-e-togo-protsessa/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
9
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Названа стоимость нового кроссовера «Москвич 3»
Юрист сообщил об отсутствии необходимости отправлять показатели счетчиков
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» подпишет контракт с защитником «Лануса» Пересом на 3,5 года

Смородская — об уходе Едвая из «Локо»: «Руководство расчищает поляну для новых трансферов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости