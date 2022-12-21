Президент «Оренбурга» — о трансфере Сычевого: «Удивляет человеческая сущность этого процесса»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о переходе нападающего команды Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Мы заработаем на Сычевом, а он пусть играет, дай бог ему успехов, пусть у него все складывается так же хорошо, как в «Оренбурге», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

Также он ответил на вопрос, удивил ли его выбор клуба Сычевым.

«Нет. Но удивляет человеческая сущность этого процесса, вот это меня сильно удивляет. В основном со стороны каких-то людей, нескольких групп людей. Кто там его агент, я уже путаюсь», — добавил специалист.

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.