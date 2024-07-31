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Президент «Оренбурга» доволен работой главного тренера Деограсии

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил выступление команды на старте нового сезона РПЛ.

«С новичками у нас все хорошо. Мне нравится микроклимат, который есть в коллективе. У всех есть желание играть, образовалась здоровая конкурентная среда. Уверен, что у нас все будет в порядке. Довольны ли работой Деограсии? У нас нет никаких претензий к главному тренеру», — цитирует Еремякина Metaratings.

51-летний Давид Деограсия работает в структуре «Оренбурга» с марта 2023 года. В августе того же года испанский специалист возглавил основную команду после отставки Иржи Ярошика. Под руководством Деограсии «Оренбург» занял 12-е место в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Оренбург» после двух стартовых туров чемпионата России набрал 4 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. В 3-м туре команда сыграет на выезде против ЦСКА, матч состоится 4 августа, начало в 15.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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