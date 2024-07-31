Президент «Оренбурга» доволен работой главного тренера Деограсии

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил выступление команды на старте нового сезона РПЛ.

«С новичками у нас все хорошо. Мне нравится микроклимат, который есть в коллективе. У всех есть желание играть, образовалась здоровая конкурентная среда. Уверен, что у нас все будет в порядке. Довольны ли работой Деограсии? У нас нет никаких претензий к главному тренеру», — цитирует Еремякина Metaratings.

51-летний Давид Деограсия работает в структуре «Оренбурга» с марта 2023 года. В августе того же года испанский специалист возглавил основную команду после отставки Иржи Ярошика. Под руководством Деограсии «Оренбург» занял 12-е место в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Оренбург» после двух стартовых туров чемпионата России набрал 4 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. В 3-м туре команда сыграет на выезде против ЦСКА, матч состоится 4 августа, начало в 15.30 по московскому времени.