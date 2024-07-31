Лучший игрок Кубка Африки-2022 перешел в махачкалинское «Динамо»
Полузащитник Уссем Мрезиг подписал долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо», информирует клубная пресс-служба. Срок соглашения не сообщается.
24-летний хавбек перешел в российский клуб из алжирского «Белуиздада», за который он провел более 100 матчей, в том числе 30 игр в африканской Лиге чемпионов.
Трижды в составе «Белуиздада» Мрезиг выигрывал чемпионат Алжира. Он был признан лучшим игроком чемпионата Алжира в 2022 году.
На счету Мрезига 10 матчей за сборную Алжира. В прошлом году Мрезиг был назван лучшим игроком Кубка африканских наций-2022.
Источник: https://t.me/dinmx/10240
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|2
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|0
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|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
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|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
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|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
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|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
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|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
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Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
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Бителло
Динамо
|4
|
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Маркус Вендел
Зенит
|4
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
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