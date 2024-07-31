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Лучший игрок Кубка Африки-2022 перешел в махачкалинское «Динамо»

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Полузащитник Уссем Мрезиг подписал долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо», информирует клубная пресс-служба. Срок соглашения не сообщается.

24-летний хавбек перешел в российский клуб из алжирского «Белуиздада», за который он провел более 100 матчей, в том числе 30 игр в африканской Лиге чемпионов.

Трижды в составе «Белуиздада» Мрезиг выигрывал чемпионат Алжира. Он был признан лучшим игроком чемпионата Алжира в 2022 году.

На счету Мрезига 10 матчей за сборную Алжира. В прошлом году Мрезиг был назван лучшим игроком Кубка африканских наций-2022.

Источник: https://t.me/dinmx/10240
ФК Динамо (Махачкала)
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