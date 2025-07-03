Андреев — о дисквалификации Писарского: «Год без футбола — это много, знаю по себе»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о дисквалификации нападающего «Сочи» Владимира Писарского на четыре года, три из которых условно.

РФС инициировал проверку в отношении Писарского после информации о возможной ставке, сделанной через третьих лиц на стыковой матч РПЛ против «Пари НН» (1:2). В том матче футболист получил прямую красную карточку в первом тайме.

«Такие вещи точно не добавляют позитива. Жалко, что так получилось. Сложно сказать, сможет ли он вернуться на былой уровень. Может, будет апелляция, может, будут споры. Надо подождать. Год без футбола — это много, знаю по себе», — сказал Андреев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Писарский играл в «Сочи» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Права на нападающего принадлежат «Крыльям Советов», с которыми он подписал контракт в декабре 2022 года.

Также Писарский играл за «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу».