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Президент «Лануса» подтвердил информацию о переходе защитника Матиаса Переса в «Оренбург»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент аргентинского «Лануса» Луис Чебель подтвердил информацию о переходе в российский клуб защитник Матиаса Переса.

«Да, Матиас Перес действительно завтра приедет в Россию и пройдет медосмотр», — сказал Чебель Sport24.

На какой срок будет оформлено соглашение между 23-летним Пересом и «Оренбургом», пока неизвестно.

Контракт аргентинца с «Ланусом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-20-prezident-argentinskogo-lanusa-matias-peres-deystvitelno-zavtra-priyedet-v-rossiyu-i-proydet-medosmotr
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