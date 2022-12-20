Президент «Лануса» подтвердил информацию о переходе защитника Матиаса Переса в «Оренбург»

Президент аргентинского «Лануса» Луис Чебель подтвердил информацию о переходе в российский клуб защитник Матиаса Переса.

«Да, Матиас Перес действительно завтра приедет в Россию и пройдет медосмотр», — сказал Чебель Sport24.

На какой срок будет оформлено соглашение между 23-летним Пересом и «Оренбургом», пока неизвестно.

Контракт аргентинца с «Ланусом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.