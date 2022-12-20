Защитник аргентинского «Лануса» пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Оренбургом» 21 декабря

«Оренбург» намерен подписать контракт с аргентинским защитником Матиасом Пересом 21 декабря, утверждает «РБ Спорт».

Футболист должен прилететь в Россию, затем пройдет медосмотр, по итогам которого может быть подписан договор. На какой срок будет оформлено соглашение между 23-летним Пересом и «Оренбургом», пока неизвестно.

Контракт 23-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Матиас Перес провел за «Ланус» 45 матчей и забил 3 гола.