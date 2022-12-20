Защитник аргентинского «Лануса» пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Оренбургом» 21 декабря
«Оренбург» намерен подписать контракт с аргентинским защитником Матиасом Пересом 21 декабря, утверждает «РБ Спорт».
Футболист должен прилететь в Россию, затем пройдет медосмотр, по итогам которого может быть подписан договор. На какой срок будет оформлено соглашение между 23-летним Пересом и «Оренбургом», пока неизвестно.
Контракт 23-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Матиас Перес провел за «Ланус» 45 матчей и забил 3 гола.
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|
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|5
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|32-23
|35
|
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|17
|8
|5
|4
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|29
|
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|5
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|30-18
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|
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|
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|
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|7
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|25
|
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|7
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|5
|5
|7
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|
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|5
|4
|8
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|
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|17
|1
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|21-33
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|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
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|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
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Торпедо М
|6
|1
|2
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