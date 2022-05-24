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Смородская — о будущем Дзюбы: «Иногда приходится завершать карьеру, когда ты еще молод»

Смородская считает, что Дзюба больше легенда «Зенита», чем «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на уход форварда Артема Дзюбы из «Зенита».

«Дзюба больше легенда «Зенита», чем «Спартака». В Питере он стал более спокойным. Не в плане игры, а в плане поведения. В «Спартаке» бесконечно какие-то скандалы, просто ужас. В России Артем видел все. Наверное, ему захочется чего-то другого. В этом плане подходит и Сербия, и Турция. Пусть попробует. Может, он затеряется там. Но такова жизнь спортсмена. Иногда приходится завершать карьеру, когда ты еще молод, полон сил и желания играть. Это тяжелый момент. Я желаю Дзюбе удачи», — сказала Смородская «СЭ».

Артем Дзюба присоединился к «Зениту» в июле 2015 года. За семь лет он провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов.

Вместе с «Зенитом» форвард четырежды выиграл РПЛ, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

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Краснодар

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