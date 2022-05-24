Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на уход форварда Артема Дзюбы из «Зенита».

«Дзюба больше легенда «Зенита», чем «Спартака». В Питере он стал более спокойным. Не в плане игры, а в плане поведения. В «Спартаке» бесконечно какие-то скандалы, просто ужас. В России Артем видел все. Наверное, ему захочется чего-то другого. В этом плане подходит и Сербия, и Турция. Пусть попробует. Может, он затеряется там. Но такова жизнь спортсмена. Иногда приходится завершать карьеру, когда ты еще молод, полон сил и желания играть. Это тяжелый момент. Я желаю Дзюбе удачи», — сказала Смородская «СЭ».

Артем Дзюба присоединился к «Зениту» в июле 2015 года. За семь лет он провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов.

Вместе с «Зенитом» форвард четырежды выиграл РПЛ, два Кубка и четыре Суперкубка страны.