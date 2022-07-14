Тарпищев считает, что «Зенит» не даст «Спартаку» стать чемпионом в предстоящем сезоне

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова генерального директора красно-белых Евгения Мележикова о намерениях стать чемпионами РПЛ в предстоящем сезоне.

«Говорить можно обо всем. Однако, я думаю, что у «Зенита» состав сильнее. Мечтать о чемпионстве можно, но сейчас «Зенит» объективно сильнее всех», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Также клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.