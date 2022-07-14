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Сегодня, 18:16

Тарпищев — о заявлении Мележикова: «Мечтать о чемпионстве можно, но сейчас «Зенит» объективно сильнее всех»

Тарпищев считает, что «Зенит» не даст «Спартаку» стать чемпионом в предстоящем сезоне
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова генерального директора красно-белых Евгения Мележикова о намерениях стать чемпионами РПЛ в предстоящем сезоне.

«Говорить можно обо всем. Однако, я думаю, что у «Зенита» состав сильнее. Мечтать о чемпионстве можно, но сейчас «Зенит» объективно сильнее всех», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Также клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.

ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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РФС в шутливой форме показал подготовку арбитров РПЛ к новому сезону
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