Тарпищев — о заявлении Мележикова: «Мечтать о чемпионстве можно, но сейчас «Зенит» объективно сильнее всех»
Тарпищев считает, что «Зенит» не даст «Спартаку» стать чемпионом в предстоящем сезоне
Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова генерального директора красно-белых Евгения Мележикова о намерениях стать чемпионами РПЛ в предстоящем сезоне.
«Говорить можно обо всем. Однако, я думаю, что у «Зенита» состав сильнее. Мечтать о чемпионстве можно, но сейчас «Зенит» объективно сильнее всех», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
По итогам сезона-2021/22 РПЛ «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице. Также клуб стал победителем БЕТСИТИ Кубка России.
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|0
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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