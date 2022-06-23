Гинер разозлился на вопрос журналиста о переходе на систему «весна-осень»
Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о переходе на систему «весна-осень».
«Переход на систему «весна-осень»? Это суперумный шаг, обязательно надо! Мы должны в противовес всем идти! Вы давно в журналистике? Помните, кто был инициатором перехода «осень-весна»? Я. Думаете, я сейчас отвечу другое? Вы меня считаете дураком или дебилом? Я мог поменять мнение? Меня учили старшие: «Сынок, с возрастом походку не меняй», — приводит слова Гинера корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.
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