Гинер разозлился на вопрос журналиста о переходе на систему «весна-осень»

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о переходе на систему «весна-осень».

«Переход на систему «весна-осень»? Это суперумный шаг, обязательно надо! Мы должны в противовес всем идти! Вы давно в журналистике? Помните, кто был инициатором перехода «осень-весна»? Я. Думаете, я сейчас отвечу другое? Вы меня считаете дураком или дебилом? Я мог поменять мнение? Меня учили старшие: «Сынок, с возрастом походку не меняй», — приводит слова Гинера корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.