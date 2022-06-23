Агент Языджи: «Россия и Москва стали для нас домом. ЦСКА останется в памяти Юсуфа навсегда»
Агент Адам Чебеджи в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.
«Как сам Языджи сказал, его опыт в ЦСКА был волшебным. Он останется в памяти навсегда. Для каждого из нас Россия и Москва стали домом. Ты не всегда можешь контролировать вещи в футболе, так же как не знаешь, что тебе принесет будущее», — сказал Чебеджи «СЭ».
Сегодня, 23 июня, московский клуб сообщил, что не смог договориться с «Лиллем» о трансфере 25-летнего турка.
Армейцы взяли полузащитника в аренду у французского клуба 19 января 2022 года. В прошедшем сезоне Языджи забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих во всех турнирах.
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