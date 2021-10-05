Претендентам на право показа матчей РПЛ выставят порог в 4 миллиарда рублей
09:49
Сегодня, 5 октября, клубы и руководители РПЛ обсудят принципы проведения тендера на реализацию медиаправ.
За телеправа поборется рекордное число участников — «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. По данным «РБК Спорт», «Матч ТВ» сделал лиге предложение на 4 миллиарда рублей.
Отметим, «Матч ТВ» владеет телеправами на показ РПЛ с 2014 года. Нынешний сезон станет последним по действующему пятилетнему соглашению, согласно которому РПЛ получает 1,7 миллиарда рублей в год.
Лига предлагает установить минимальный порог для участия в тендере в размере 4 миллирдов рублей без учета затрат на контент и VAR.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/615b1ff79a794715262a69c9?ruid=uUjlA2B4B6xiXSHDAzU7Ag==&from=newsfeed
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