Претендентам на право показа матчей РПЛ выставят порог в 4 миллиарда рублей

Сегодня, 5 октября, клубы и руководители РПЛ обсудят принципы проведения тендера на реализацию медиаправ.

За телеправа поборется рекордное число участников — «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. По данным «РБК Спорт», «Матч ТВ» сделал лиге предложение на 4 миллиарда рублей.

Отметим, «Матч ТВ» владеет телеправами на показ РПЛ с 2014 года. Нынешний сезон станет последним по действующему пятилетнему соглашению, согласно которому РПЛ получает 1,7 миллиарда рублей в год.

Лига предлагает установить минимальный порог для участия в тендере в размере 4 миллирдов рублей без учета затрат на контент и VAR.