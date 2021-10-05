Кафанов — о сорвавшемся переходе в «Спартак»: «На нас уже контракты были готовы»
09:30
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал, как в 2016 году он мог войти в тренерский штаб московского «Спартака».
— Вы бы поехали в «Спартак» вместе с Бердыевым, если бы он его возглавил? Уже прокручивали в голове работу там?
— Да. На нас уже контракты были готовы. На каждого. И Бердыев сказал, что мы уже там. Что произошло дальше, не знаю. Бекиевич не рассказывал, мы не спрашивали.
В начале августа 2016 года в отставку был отправлен Дмитрий Аленичев. Сменить его должен был Бердыев, но в итоге пост занял Массимо Каррера. В том сезоне «Спартак» стал чемпионом.
Полностью вторую часть интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»
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