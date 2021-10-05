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Зобнин открыл детскую футбольную школу

10:20
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин объявил об открытии детской футбольной школы.

«Футбольная школа Романа Зобнина — это уникальная школа, которая предоставляет своим футболистам высокий и качественный уровень тренировок, сохраняет позитивную атмосферу и по-настоящему прививает любовь к футболу — говорится в первом сообщении на странице школы в Instagram.

Не каждый сможет стать профессиональным футболистом, а вот достойным человеком ты стать можешь! Поэтому, куда важнее не стартовать, а финишировать.

Почему наша школа лучше? На тренировках используются самые эффективные методики для обучения футболиста. Наш тренерский состав готов тебе помочь стать тем, кого будут уважать и ценить близкие люди. Мы научим решать проблемы, которые окружают тебя как на футбольном поле, так и в жизни. Все болеют футболом в хорошем смысле слова. Мы — одно целое!".

27-летний Зобнин в этом сезоне провел 7 матчей, в которых забил 2 гола.

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Роман Шишов все материалы автора

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