Пресс-служба "Зенита" прокомментировала инцидент в перерыве матча с "Тамбовом"

В воскресенье на внешнем стиллобате "Газпром Арены" разгорелся конфликт с участием болельщиков. Пресс-служба "Зенита" подчеркнула, что инцидент не получил развития.

– Служба безопасности "Зенита" локализовала разгорающийся конфликт на месте, – заявил "СЭ" руководитель пресс-службы клуба Антон Макаренко. – Его участников вывели за территорию стадиона. Расследование причин инцидента – в компетенции правоохранительных органов.

Вчера после первого тайма матча 1-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Тамбовом" (2:1) на внешнем стиллобате "Газпром Арены" разгорелся конфликт, по итогам которого служба безопасности вывела за пределы арены нескольких болельщиков. (Гоша Чернов)​