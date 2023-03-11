Пресс-служба «Урала» отреагировала на погоду в Химках

Пресс-служба «Урала» отреагировала на погоду в матче 19-го тура РПЛ с «Торпедо». Игра проходит в Химках. Счет к перерыву 0:0.

«Весенний футбол на снегу и льду в Химках особо не радует», — говорится в сообщении.

Погода Химках на данный момент минус 5.