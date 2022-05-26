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Пресняков-старший считает невозможным возращение Дзюбы в «Спартак»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший прокомментировал слова главного тренера красно-белых Паоло Ваноли, который не исключил возвращения Артема Дзюбы в московский клуб.

«Мне кажется, что сам Ваноли в «Спартаке» не задержится, поэтому он, может, будет приглашать Дзюбу, находясь в Италии. Болельщики не одобрили бы возвращения Дзюбы после всех оскорблений, которые он наносил — в том числе и со спартаковским флагом. Если с болельщиками не считаются, то тогда, конечно, его можно брать и даже капитаном ставить в «Спартаке». Но мне кажется, что это все-таки невозможно. Тогда уже наш чемпионат вообще превратиться в чемпионат монгольской народной республики», — сказала Пресняков «СЭ».

Пресняков также высказался о финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«29 мая — день рождения Егора Титова и 29-го — финал Кубка России. Болельщики и сам «Спартак» должны не подвести своего преданного спартаковца», — добавил Пресняков.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. Перейдя в «Зенит» в 2007 году на правах свободного агента, Дзюба выиграл четыре чемпионата страны, два Кубка России и четыре Суперкубка России.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» 22 мая.

Артем Дзюба
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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