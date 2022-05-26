Пресняков-старший считает невозможным возращение Дзюбы в «Спартак»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший прокомментировал слова главного тренера красно-белых Паоло Ваноли, который не исключил возвращения Артема Дзюбы в московский клуб.

«Мне кажется, что сам Ваноли в «Спартаке» не задержится, поэтому он, может, будет приглашать Дзюбу, находясь в Италии. Болельщики не одобрили бы возвращения Дзюбы после всех оскорблений, которые он наносил — в том числе и со спартаковским флагом. Если с болельщиками не считаются, то тогда, конечно, его можно брать и даже капитаном ставить в «Спартаке». Но мне кажется, что это все-таки невозможно. Тогда уже наш чемпионат вообще превратиться в чемпионат монгольской народной республики», — сказала Пресняков «СЭ».

Пресняков также высказался о финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«29 мая — день рождения Егора Титова и 29-го — финал Кубка России. Болельщики и сам «Спартак» должны не подвести своего преданного спартаковца», — добавил Пресняков.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. Перейдя в «Зенит» в 2007 году на правах свободного агента, Дзюба выиграл четыре чемпионата страны, два Кубка России и четыре Суперкубка России.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» 22 мая.