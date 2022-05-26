Колосков о Дзюбе в «Спартаке»: «А почему бы и нет? Все возможно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в состав красно-белых.

«Дзюба в «Спартаке»? А почему бы и нет? Есть товар — есть покупатель. Все возможно. Важно, чтобы сам Дзюба понял — сумеет ли он выиграть конкуренцию в «Спартаке». Николсон и Соболев на хорошем счету, выходят и забивают. Все разговоры о Дзюбе являются просто рассуждением. Это же не официальное приглашение», — сказал Колосков «СЭ».

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. Перейдя в «Зенит» в 2007 году на правах свободного агента, Дзюба выиграл четыре чемпионата страны, два Кубка России и четыре Суперкубка России.

33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита» 22 мая.