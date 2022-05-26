Колосков о словах Чеферина: «Я не верю, что он мог это сказать! Он же последовательный человек!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина о том, что российские клубы могут не вернуться в еврокубки в ближайшее время.

«Я просто не верю, что Чеферин мог это сказать. Я его достаточно хорошо знаю. Он последовательный и совестливый человек. Он привержен своим словам. Не может просто такого быть. Цитата Sky Sport? Мне это ни о чем не говорит. Я просто не верю в это. Недавно Чеферин говорил, что у него сердце кровью обливается. Он говорил, что спортсмены из России не должны страдать. В эту позицию я верю», — сказал Колосков «СЭ».

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.