Пресняков-старший: «Потерял интерес к «Спартаку». В РПЛ команда достойна места пятого-шестого»

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в беседе с «СЭ» прокомментировал игру красно-белых после прихода Доменико Тедеско, оценил их реальные шансы на этот сезон и похвалил «Динамо».

— Я потерял интерес к «Спартаку», — заявил Владимир Пресняков-старший. — Если честно, то по игре команда достойна нынче места пятого-шестого, ничего особенного. Мне более-менее нравится, как играет ЦСКА, извечный противник. Еще раньше, во времена Игоря Нетто, и «Динамо» было хорошее, вот и сейчас красиво заиграло. Между собой все более-менее честно происходит.

Они ж сыграли сейчас вничью и относительно хорошо сыграли. Мне понравилась игра «Динамо» даже больше, играли с преимуществом. Я же болельщик такой, если «Спартак» выиграет какую-то игру со счетом 1:0, забьют, не дай Бог, левое пенальти какое, это отнюдь меня не будет радовать. Я не хожу такой радостный и гордый, потому что я помню игру классную, красивую, хорошую.

Помню еще в период СССР, когда киевское «Динамо» было очень сильным и в свое время составляло мощную конкуренцию, да и наши российские команды были сильные. Более того, даже «Пахтакор», «Динамо» из Тбилиси, «Арарат» радовали игрой. Тогда мне нравилось смотреть футбол. То как сейчас выигрывает «Спартак», мне не нравится. И раньше так же было и со Старостиным. Я помню, мы как-то выиграли, судья назначил пенальти «Днепру», который тогда был очень сильным. Судьи помогли, даже Старостин Николай Петрович говорил: «Надо бы переиграть такую игру, отменить результат». Сейчас же времена новые наступили.

Стала ли с приходом Тедеско игра лучше? По сравнению с предыдущим тренером, он лучше, наверно, будет. Тедеско — молодой немец, знает что-то. Вот и в «Динамо» тоже немец теперь. Видимо, немецкая тренерская школа прогрессивная. Лучше, чем было, но не так, чтобы становится чемпионом или на международном уровне играть в Лиге чемпионов, даже в Лиге Европы. Сейчас хорошо заиграл ЦСКА, в последнее время сменилась игра: появились молодые, пока никому неизвестные, но играют хорошо, да и вратарь надежнейший. Я все равно, конечно, буду болеть за «Спартак», какой бы он ни был. Я болел за них даже, когда они вылетали в первую лигу.

Тот же матч с «Динамо» — умеют же нормально судить. Правда, и судей у нас осталось мало. Кашшаи — тоже странный какой-то наблюдатель судей. Будем надеяться, что будет все хорошо. (Екатерина Звенигородская)