Пресняков: «Судьи, как обычно, к «Спартаку» не очень расположены»

Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал судейство в первом тайме матча 22-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак».

«У Гоцука был намеренный фол в концовке тайма. Возникли вопросы к Иванову. Судьи, как обычно, к «Спартаку» не очень расположены. Много уже было историй у красно-белых с этим судьей. Но уже ни на что не обращают внимания. Ничему уже не удивляюсь», — сказал Пресняков «СЭ».

В конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Спартак» игрок нижегородцев Кирилл Гоцук применил чрезмерную силу и с риском нанесения травмы сопернику вступил в единоборство с Айртоном. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа.