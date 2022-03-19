«Нижний Новгород» — «Спартак»: Бакаев выразил недовольство своей заменой в середине второго тайма
Игрок «Спартака» Бакаев остался недоволен своей заменой в середине второго тайма матча с «Нижним Новгородом»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выразил недовольство своей заменой в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».
На 66-й минуте главный тренер красно-белых Паоло Ваноли заменил Бакаева на Михаила Игнатова.
Покидая поле, Бакаев пожал руку Ваноли, но после этого стал покачивать головой и несколько раз резко взмахнул рукой.
В сезоне-2021/22 Бакаев забил 1 гол и отдал 6 результативных передач в 26 матчах за «Спартак».
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|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|- : -
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
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|
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|
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