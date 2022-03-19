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«Нижний Новгород» — «Спартак»: Бакаев выразил недовольство своей заменой в середине второго тайма

Игрок «Спартака» Бакаев остался недоволен своей заменой в середине второго тайма матча с «Нижним Новгородом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выразил недовольство своей заменой в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

На 66-й минуте главный тренер красно-белых Паоло Ваноли заменил Бакаева на Михаила Игнатова.

Покидая поле, Бакаев пожал руку Ваноли, но после этого стал покачивать головой и несколько раз резко взмахнул рукой.

В сезоне-2021/22 Бакаев забил 1 гол и отдал 6 результативных передач в 26 матчах за «Спартак».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Спартак

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
2-й тайм

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Зелимхан Бакаев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
0
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1
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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