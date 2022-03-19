Нижний Новгород

Игрок «Спартака» Бакаев остался недоволен своей заменой в середине второго тайма матча с «Нижним Новгородом»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выразил недовольство своей заменой в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

На 66-й минуте главный тренер красно-белых Паоло Ваноли заменил Бакаева на Михаила Игнатова.

Покидая поле, Бакаев пожал руку Ваноли, но после этого стал покачивать головой и несколько раз резко взмахнул рукой.

В сезоне-2021/22 Бакаев забил 1 гол и отдал 6 результативных передач в 26 матчах за «Спартак».