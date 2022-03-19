«Нижний Новгород» — «Спартак»: люксембуржец Мартинс забил первый гол за красно-белых
Люксембуржец Мартинс забил первый гол за «Спартак» в матче с «Нижним Новгородом»
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» — 1:0.
На 72-й минуте люксембуржец замкнул успешно прострел Шамара Николсона с левого фланга.
Мартинс перешел в «Спартак» из «Янг Бойз» в январе на правах аренды. Этот гол стал для футболиста первым в составе красно-белых.
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Урал – Химки
|0 : 1
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Н. Новгород – Спартак
|- : -
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|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
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|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
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|20.03
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|
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