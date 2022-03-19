Нижний Новгород

Люксембуржец Мартинс забил первый гол за «Спартак» в матче с «Нижним Новгородом»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» — 1:0.

На 72-й минуте люксембуржец замкнул успешно прострел Шамара Николсона с левого фланга.

Мартинс перешел в «Спартак» из «Янг Бойз» в январе на правах аренды. Этот гол стал для футболиста первым в составе красно-белых.