Представитель Рохаса отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Франциско Феррейра, представитель парагвайского полузащитника «Расинга» Матиаса Рохаса, отреагировал на информацию об интересе к его клиенту со стороны «Спартака».

«В Парагвае нет никаких новостей о его возможном переходе в «Спартак». Летом будет видно», — приводит слова Феррейры Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист забил 7 голов в 14 матчах «Расинга» во всех турнирах.