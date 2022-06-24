Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:36

Представитель Отавио назвал информацию об интересе ЦСКА к игроку фейковой

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Густаво Сабино, представитель полузащитника «Бордо» Отавио, рассказал, что представители ЦСКА не связывались с футболистом. Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в приобретении Отавио.

«ЦСКА не обращался к нам по поводу Отавио. Информация про интерес — фейковые новости», — цитирует Sport24 Сабино.

30 июня 2022 года у опорного полузащитника заканчивается контракт с «Бордо». Таким образом, красно-синие могут подписать игрока на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Отавио провел за «Бордо» 39 матчей во всех турнирах, в которых получил четыре желтые карточки и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-24-predstavitel-otavio-otreagiroval-na-novost-ob-interese-k-braziltsu-so-storony-tsska
Футбол
РПЛ
ФК Бордо
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как выбрать виноград. Советы эксперта
Зиньковский получил в «Спартаке» 17-й номер, ЦСКА нацелен на игрока «Фиорентины», Гулиев переходит в «Ахмат». Главные трансферные слухи РПЛ на 24 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Локомотива» Цорн: «Кухта останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами»

Экс-тренер «Уфы» Стукалов рассказал о переговорах с «Ротором»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости