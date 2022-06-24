Представитель Отавио назвал информацию об интересе ЦСКА к игроку фейковой
Густаво Сабино, представитель полузащитника «Бордо» Отавио, рассказал, что представители ЦСКА не связывались с футболистом. Ранее сообщалось, что московский клуб заинтересован в приобретении Отавио.
«ЦСКА не обращался к нам по поводу Отавио. Информация про интерес — фейковые новости», — цитирует Sport24 Сабино.
30 июня 2022 года у опорного полузащитника заканчивается контракт с «Бордо». Таким образом, красно-синие могут подписать игрока на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Отавио провел за «Бордо» 39 матчей во всех турнирах, в которых получил четыре желтые карточки и не отметился результативными действиями.
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