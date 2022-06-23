ЦСКА интересуется полузащитником «Бордо» Отавио
По информации «СЭ», ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бордо» Отавио.
Напомним, что армейцы интересовались 28-летним бразильцем во время зимнего трансферного окна, однако тогда он перешел на правах аренды до конца нынешнего сезона в «Атлетико Минейро».
30 июня 2022 года у опорного полузащитника заканчивается контракт с «Бордо». Таким образом, красно-синие могут подписать его на правах свободного агента.
В прошедшем сезон Отавио принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых получил четыре желтые карточки и не отметился результативными действиями.
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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