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Сегодня, 18:38

ЦСКА интересуется полузащитником «Бордо» Отавио

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Отавио.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бордо» Отавио.

Напомним, что армейцы интересовались 28-летним бразильцем во время зимнего трансферного окна, однако тогда он перешел на правах аренды до конца нынешнего сезона в «Атлетико Минейро».

30 июня 2022 года у опорного полузащитника заканчивается контракт с «Бордо». Таким образом, красно-синие могут подписать его на правах свободного агента.

В прошедшем сезон Отавио принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых получил четыре желтые карточки и не отметился результативными действиями.

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