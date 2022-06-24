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Экс-тренер «Уфы» Стукалов рассказал о переговорах с «Ротором»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию matchtv.ru о возможном назначении в «Ротор».

«Контакты с «Ротором» были, но до каких-то договоренностей пока далеко. На следующей неделе должна наступить ясность по моему будущему», — сказал Стукалов «СЭ».

38-летний специалист с 2020 по 2021 год тренировал «Уфу», которая вылетела в ФНЛ по итогам стыковых матчей.

Ранее Стукалов тренировал такие клубы, как «Сокол» и «Велес».

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