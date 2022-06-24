Экс-тренер «Уфы» Стукалов рассказал о переговорах с «Ротором»
Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию matchtv.ru о возможном назначении в «Ротор».
«Контакты с «Ротором» были, но до каких-то договоренностей пока далеко. На следующей неделе должна наступить ясность по моему будущему», — сказал Стукалов «СЭ».
38-летний специалист с 2020 по 2021 год тренировал «Уфу», которая вылетела в ФНЛ по итогам стыковых матчей.
Ранее Стукалов тренировал такие клубы, как «Сокол» и «Велес».
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|0
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13
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|0
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|0
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|0
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15
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|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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