Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:16

Представитель Миранчука опроверг слухи о том, что связывался с окружением хавбека «Краснодара» Сперцяна

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Валерио Джуффрида, представляющий интересы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, заявил, что не связывался с представителями хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее появилась информация о том, что один из братьев Джуффрида давно наблюдает за Сперцяном и общался с его представителями.

«Это неправда. Ни с кем из представителей Сперцяна я не связывался», — цитирует Джуффриду Sport24.

Также в январе сообщалось, что к Сперцяну проявляют интерес «Фиорентина», «Лацио» ПСВ и «Вильярреал».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-12-predstavitel-alekseya-miranchuka-oproverg-slukhi-o-tom-chto-svyazyvalsya-so-spertsyanom
Алексей Миранчук
Эдуард Сперцян
Футбол
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Обухов: «Лучший нападающий в России — Писарский. Он уникальный и очень нестандартный»
Синама-Понголь: «В «Ростове» мы наслаждались футболом. Игроки были счастливы переходить в клуб»
Агент Дивановича: «Легкий трансфер. Заим совершенно не боялся ехать в Россию»
Главный тренер «Ахмата» Ташуев: «Говорить о том, что мы на сто процентов набрали форму, пока не приходится»
Обухов: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Оренбурге». Он очень сильный ментально»
«Химки» проиграли «Мактааралу» в товарищеском матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Динамо» Йоканович ответил на вопрос о форме Норманна
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости