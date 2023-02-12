Представитель Миранчука опроверг слухи о том, что связывался с окружением хавбека «Краснодара» Сперцяна

Валерио Джуффрида, представляющий интересы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, заявил, что не связывался с представителями хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее появилась информация о том, что один из братьев Джуффрида давно наблюдает за Сперцяном и общался с его представителями.

«Это неправда. Ни с кем из представителей Сперцяна я не связывался», — цитирует Джуффриду Sport24.

Также в январе сообщалось, что к Сперцяну проявляют интерес «Фиорентина», «Лацио» ПСВ и «Вильярреал».