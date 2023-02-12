Представитель Миранчука опроверг слухи о том, что связывался с окружением хавбека «Краснодара» Сперцяна
Валерио Джуффрида, представляющий интересы российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, заявил, что не связывался с представителями хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Ранее появилась информация о том, что один из братьев Джуффрида давно наблюдает за Сперцяном и общался с его представителями.
«Это неправда. Ни с кем из представителей Сперцяна я не связывался», — цитирует Джуффриду Sport24.
Также в январе сообщалось, что к Сперцяну проявляют интерес «Фиорентина», «Лацио» ПСВ и «Вильярреал».
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|
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|
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|7
|4
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|
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|5
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|
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|
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|
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|3
|4
|10
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|Химки
|17
|3
|3
|11
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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|3
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