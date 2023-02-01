Представитель Малкома и Клаудиньо заявил, что не является агентом новичка «Зенита» Ренана

Известный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома и Клаудиньо, опроверг информацию о том, что он является агентом новичка «Зенита» Роберта Ренана.

«Насколько я слышал, Ренан сейчас заканчивает отношения со своим агентом. Но я не являюсь его агентом, могу только отметить, что это отличный футболист», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в начале января. Контракт 19-летнего защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.