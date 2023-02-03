Представитель Игнатьева объяснил, почему нападающий не перешел в «Хапоэль» этой зимой

Спортивный менеджер Алан Агузаров, представлявший интересы нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, в разговоре с «СЭ» высказался об интересе израильского «Хапоэля Беэр-Шевы».

«Интерес со стороны «Хапоэля» к Игнатьеву был и есть. Но «Локомотив» на данный момент не заинтересован вести переговоры по его уходу, Игнатьев остается в команде. У него полгода контракта с «Локомотивом». Возможен ли переход летом? Все возможно. Может, это будет и «Хапоэль», а может другой клуб», — сказал Агузаров «СЭ».

В этом сезоне 24-летний Игнатьев сыграл 16 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал две результативные передачи.