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Сегодня, 11:19

Представитель Игнатьева объяснил, почему нападающий не перешел в «Хапоэль» этой зимой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный менеджер Алан Агузаров, представлявший интересы нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, в разговоре с «СЭ» высказался об интересе израильского «Хапоэля Беэр-Шевы».

«Интерес со стороны «Хапоэля» к Игнатьеву был и есть. Но «Локомотив» на данный момент не заинтересован вести переговоры по его уходу, Игнатьев остается в команде. У него полгода контракта с «Локомотивом». Возможен ли переход летом? Все возможно. Может, это будет и «Хапоэль», а может другой клуб», — сказал Агузаров «СЭ».

В этом сезоне 24-летний Игнатьев сыграл 16 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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Краснодар

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