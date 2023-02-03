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Представитель Игнатьева: «Предложений по новому контракту не поступало, но нам было бы комфортно остаться в «Локомотиве»

Представитель нападающего «Локомотива» Игнатьева ответил на вопрос о продлении контракта с клубом
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный менеджер Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта с московским клубом. Текущее соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона с возможность продления еще на два года.

«На данный момент предложений по новому контракту от «Локомотива» не было. У Ивана достаточно хорошие отношения с Михаилом Галактионовым. Они знакомы со времен юношеских сборных. Есть полное и четкое понимание, как работать под руководством Михаила Михайловича. В особенности учитывая этот момент, для нас наиболее комфортным вариантом было бы остаться в «Локомотиве». Но от руководства клуба нам предложений не поступало. Если его не будет, мы будем вести общение с потенциальным следующим клубом Игнатьева», — сказал Агузаров «СЭ».

В этом сезоне 24-летний форвард провел за «Локо» 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Иван Игнатьев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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