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Сегодня, 10:56

Агент рассказал о предметном интересе к Клаудиньо

Сергей Разин
корреспондент
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Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Агент Луис Фернандо Гарсия рассказал об предметном интересе к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо в зимнее трансферное окно.

«Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо. Но я не могу озвучить названия клубов», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Клаудиньо провел 19 матчей, в которых забил три гола и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-interes-by-l-ne-tol-ko-k-malkomu-no-i-k-klaudin-o/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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