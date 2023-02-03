Агент рассказал о предметном интересе к Клаудиньо

Агент Луис Фернандо Гарсия рассказал об предметном интересе к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо в зимнее трансферное окно.

«Интерес был не только к Малкому, но и к Клаудиньо. Но я не могу озвучить названия клубов», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Клаудиньо провел 19 матчей, в которых забил три гола и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.