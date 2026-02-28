«Краснодар» — «Ростов»: Миронов сравнял счет с пенальти

«Ростов» сравнял счет в матче 19-го тура чемпионата России против «Краснодара» — 1:1.

В добавленное к первому тайму время пенальти реализовал Алексей Миронов. Судья Антон Фролов назначил 11-метровый после видеопросмотра из-за фола защитника «быков» Джованни Гонсалеса на форварде «Ростова» Роналдо.

Игра команд проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.