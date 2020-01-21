РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Представитель Джано не подтвердил, но и не опроверг информацию о расторжении контракта игрока со «Спартаком»

11:23
Джано Ананидзе. Фото ФК «Спартак»
Джано Ананидзе. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Теймураз Лепсая, представитель 27-летнего грузинского полузащитника Джано Ананидзе не подтвердил, но и не опроверг информацию о расторжении контракта игрока со «Спартаком».

— Пока клуб не сделает официального заявления, ничего не могу комментировать, — сказал Лепсая.

В этом сезоне Ананидзе провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, сделав одну голевую передачу. Тренерский штаб Доменико Тедеско в дальнейшем не рассчитывает на легионера. (Иван Торопцев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир