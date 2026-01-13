Представитель Баринова объяснил, почему футболист не продлил контракт с «Локомотивом»: «Клуб не сдержал слово»

Представитель полузащитника Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему игрок принял решение перейти в ЦСКА.

— Несмотря на все слухи, переход Баринова в ЦСКА зимой стал для многих неожиданностью. Почему же он все-таки состоялся?

— Решение было принято, когда клуб фактически выставил Дмитрия на трансфер. Генеральным директором еще был Владимир Леонченко. Уже велись переговоры с ЦСКА, и в какой-то момент сумма перехода даже была согласована. Однако в последний момент «Локомотив» изменил позицию и сообщил Дмитрию, что ему дадут новый контракт — как минимум на прежних условиях. Но слово не сдержал: в итоге контракт предложили с понижением зарплаты на 40 процентов. Именно из-за такого отношения Дмитрий перешел в другую команду.

— Дмитрий не раз говорил, что хотел бы попробовать себя в Европе. Почему в итоге был выбран ЦСКА?

— Когда шел разговор о трансфере, предложение от ЦСКА оказалось самым интересным — прежде всего в спортивном плане. Подход армейского клуба в целом показался нам наиболее профессиональным. Поэтому в зимнюю паузу, принимая решение, мы в качестве приоритета рассматривали именно ЦСКА.

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).