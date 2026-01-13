Источник: «Динамо» предложило 6 миллионов евро за защитника «Ботафого» Рикардо

Московское «Динамо» сделало предложение о переходе защитника «Ботафого» Давида Рикардо, сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети X.

По данным источника, бело-голубые готовы заплатить 6 миллионов евро за 90 процентов прав на 23-летнего бразильца. Российский клуб также предлагает 1 миллион евро в качестве бонусов.

Отмечается, что «Ботафого» ранее отклонил два предложения «Торино» по аренде Рикардо.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 7 миллионов евро. В сезоне-2024/25 он провел 29 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативный пас.