Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на подписание клубом полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева.

«Ничего особого не могу сказать по этому игроку. Фамилию слышал. Если подписали молодого игрока, значит, увидели в нем что-то. Будут воспитывать Пруцева! Тем более игрок молодежной сборной. Мы говорим о том, что у нас нет своих ребят. Вот они. Пусть играют в таких больших клубах, как «Спартак». Молодежь у нас есть, оказывается!» — сказал Билялетдинов «СЭ».

Экс-футболист также оценил трансферную кампанию «Спартака» в этом году.

«Если честно, я очень мало знаком с игроками, которых подписал «Спартак». Но ждем, какой они уровень покажут в чемпионате. Нужно быть очень активным специалистом во всех лигах, чтобы знать всех ребят. Отслеживают больше стран, лиг, чем, например, могу я себе позволить. Посмотрим, может сразу адаптируются и будут феерить в чемпионате!» — добавил Билялетдинов.

21-летний полузащитник «Крыльев Советов» и молодежной сборной России подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Пруцев провел за «Крылья» 17 матчей, не отличившись результативными действиями.