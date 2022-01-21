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«Оказывается, у нас есть молодежь!» Билялетдинов — о переходе Пруцева в «Спартак»

Динияр Билялетдинов оценил переход игрока молодежной сборной России Пруцева в «Спартак»
Микеле Антонов

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на подписание клубом полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева.

«Ничего особого не могу сказать по этому игроку. Фамилию слышал. Если подписали молодого игрока, значит, увидели в нем что-то. Будут воспитывать Пруцева! Тем более игрок молодежной сборной. Мы говорим о том, что у нас нет своих ребят. Вот они. Пусть играют в таких больших клубах, как «Спартак». Молодежь у нас есть, оказывается!» — сказал Билялетдинов «СЭ».

Экс-футболист также оценил трансферную кампанию «Спартака» в этом году.

«Если честно, я очень мало знаком с игроками, которых подписал «Спартак». Но ждем, какой они уровень покажут в чемпионате. Нужно быть очень активным специалистом во всех лигах, чтобы знать всех ребят. Отслеживают больше стран, лиг, чем, например, могу я себе позволить. Посмотрим, может сразу адаптируются и будут феерить в чемпионате!» — добавил Билялетдинов.

21-летний полузащитник «Крыльев Советов» и молодежной сборной России подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Пруцев провел за «Крылья» 17 матчей, не отличившись результативными действиями.

ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
0
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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