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Нагорных: «Дефицит бюджета? «Локомотив» имеет столько денег сколько имеет»

Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных ответил на вопрос о бюджете клуба
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о бюджете московского клуба.

— Вы — один из тех, кто утверждали прошлую стратегию?

— Я не входил в совет директоров «Локомотива». Очень многие положения этой стратегии правильные.

— Вы хотите продолжать ее реализовывать?

— Я не хочу сейчас говорить о Лиге чемпионов, потому что мы не участвуем в еврокубках. Сейчас нужно опуститься на землю и восстановить систему. Нужно поработать.

— По финансовой деятельности клуба есть вопросы? Будет аудит?

— На сегодняшней день данная задача не стоит. Мы на совете директоров при утверждении бюджета обязательно смотрим на финансовые расходы РЖД, которые идут на футбольный клуб.

— Говорят, что очень много денег было потрачено и есть большой дефицит бюджета.

— Нужно жить по средствам. Клуб имеет столько денег сколько имеет.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
1
1
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Форвард «Локомотива» Керк уверен, что команда не вылетит из РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
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Торпедо М

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Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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