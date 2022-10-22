Форвард «Локомотива» Керк уверен, что команда не вылетит из РПЛ

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал поражение команды от «Динамо» (1:3) в матче 14-го тура РПЛ и выразил уверенность в том, что его команда сохранит место в премьер-лиге.

— Что произошло с «Локомотивом» после того, как вы забили гол?

— Мы защищались очень хорошо, пока не получили пенальти в наши ворота.

— Почему вы нанесли только три удара по воротам?

— Было сложно пробраться сквозь оборону «Динамо».

— «Ростову» с «Оренбургом» все же удалось забить бело-голубым.

— Я не видел эти матчи, поэтому не могу сравнивать. Но, может, сегодня это было другое «Динамо».

— «Локомотив» идет на 14-й строчке турнирной таблицы РПЛ. Может ли команда избежать вылета из турнира?

— Да, конечно.

— Почему вы так уверены?

— Потому что у нас качественная команда.

«Локомотив» с 12 очками в 14 матчах занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре железнодорожники сыграют против ЦСКА.