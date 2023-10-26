Каманцев: «Никаких конфликтов между представителями РПЛ и судьями нет»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев ответил на вопрос о конфликте с президентом РПЛ Александром Алаевым.

«Сегодня на исполкоме поздоровались. Отношения у нас нормальные, рабочие, профессиональные взаимодействия. Никаких конфликтов между представителями лиги и судьями нет», — сказал Каманцев.

9 октября Алаев заявил, что Экспертно-судейская комиссия РФС в текущем составе дискредитировала себя.