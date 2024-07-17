Чанов: «Для нынешнего состава ЦСКА Обляков — очень важный и системообразующий игрок»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что клубу не стоит продавать 26-летнего полузащитника Ивана Облякова.
«Согласен, что Обляков в свои 26 лет уже должен становиться настоящим лидером ЦСКА. Видно, что он старается, пытается быть одним из ведущих игроков, но иногда вмешиваются травмы, иногда с формой не все в порядке. Будем надеяться, что в предстоящем сезоне он сможет выйти на новый уровень и стать лидером армейцев.
Что касается интереса к Ивану со стороны других команд чемпионата России, то, конечно, сейчас клубы могут отпустить любого футболиста, даже ключевого. Но для нынешнего состава ЦСКА Обляков — очень важный и системообразующий игрок той команды, которую все болельщики армейцев хотят видеть. Его нельзя продавать», — цитирует Legalbet Чанова.
В сезоне-2023/24 Обляков сыграл 38 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Химки
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|0
|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -