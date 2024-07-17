Чанов: «Для нынешнего состава ЦСКА Обляков — очень важный и системообразующий игрок»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что клубу не стоит продавать 26-летнего полузащитника Ивана Облякова.

«Согласен, что Обляков в свои 26 лет уже должен становиться настоящим лидером ЦСКА. Видно, что он старается, пытается быть одним из ведущих игроков, но иногда вмешиваются травмы, иногда с формой не все в порядке. Будем надеяться, что в предстоящем сезоне он сможет выйти на новый уровень и стать лидером армейцев.

Что касается интереса к Ивану со стороны других команд чемпионата России, то, конечно, сейчас клубы могут отпустить любого футболиста, даже ключевого. Но для нынешнего состава ЦСКА Обляков — очень важный и системообразующий игрок той команды, которую все болельщики армейцев хотят видеть. Его нельзя продавать», — цитирует Legalbet Чанова.

В сезоне-2023/24 Обляков сыграл 38 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.