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Сегодня, 09:45

В «Пари НН» высказались о бюджете медиафутбольной команды

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» рассказал о цели медиафутбольной команды «Почти Любители».

— История с Фантомасом, захватившим соцсети, — что это было?

— Была идея привлечения внимания к созданию медийной команды. Также неплохо зашло обыгрывание истории Пари — Париж. Хочется делать что-то веселое, чтобы люди приходили на футбол с улыбкой. Мне кажется, что сейчас это получается лучше, чем в начале сезона.

— Зачем клубу медиафутбольная команда?

— Мы хотим любыми способами приводить людей на стадион, попробовать с помощью этих инструментов заполнять трибуны. Хотим, чтобы и медийная команда играла здесь. Стадион проводит недостаточно много мероприятий. Хочется, чтобы футбола в городе было больше. Медийный футбол — инструмент, которым нужно пользоваться.

— Будет ли выступать команда в следующем сезоне Медийной футбольной лиги (МФЛ)?

— Разговоры идут, и они довольно позитивные.

— Какой бюджет у этой команды?

— Достаточный для существования в МФЛ и МКС (Московский кубок селебрити).

— Он может сравниться с бюджетом «Чисто Питера»?

— Нет. У нас меньше. Будем задействовать бывших футболистов, игравших в Нижнем Новгороде, блогеров и людей из Нижнего, но с федеральным звучанием. Надеюсь, у нас это получится.

В ноябре «Пари НН» объявил о создании медиафутбольной команды «Почти Любители», которая вошла в структуру клуба.

Дмитрий Кондратов. «Компенсация за Юрана — 200 миллионов. У нас рабов нет». Интервью босса «Пари НН»

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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