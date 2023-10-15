Председатель правления «Зенита Александр Медведев в комментарии для «СЭ» высказался об игре нападающего петербуржцев Матео Кассьерры в текущем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне он уже забил девять. Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Всегда требуется время на адаптацию к стилю игры. «Сочи» играл в другой футбол, у них было больше пространства свободного. Против «Зенита» играют в основном от обороны. Бывает непросто преодолевать две линии обороны, а то и три. Поэтому он проявил свои таланты и способности. Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше», — сказал Медведев «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ Кассьерра провел за «Зенит» 16 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 5 голевых передач.