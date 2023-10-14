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14 октября, 23:57

Бышовец: «Я очень симпатизирую «Краснодару» — у клуба есть своя школа и своя концепция»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец оценил выступление «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«Я очень симпатизирую «Краснодару»: у клуба есть своя школа и, что самое главное, есть своя концепция. Галицкий создал всю необходимую спортивную и околоспортивную инфраструктуру. Это достойно уважения. Конечно, мне нравится сегодняшнее комплектование команды. Я думаю, что сейчас в составе есть нужный симбиоз атаки и других линий. Кривцов хорошо взаимодействует со Сперцяном, Кордоба реализует свои моменты. В целом у «Краснодара» очень сбалансированный состав», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бышовца.

По итогам 11 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 27 очками. 21 октября «быки» на выезде сыграют против «Балтики». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005387378_byishovec_ya_ochen_simpatiziruyu_krasnodaru
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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