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Правительство Москвы рассмотрит предложение назвать улицы возле «Открытие Арены» в честь легенд «Спартака»

15:10
Стадион &quot;Открытие Арена&quot;. Фото ФК «Спартак»
Стадион &quot;Открытие Арена&quot;. Фото ФК «Спартак»
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Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы на ближайшем рабочем совещании рассмотрит обращение председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о наименовании улиц возле стадиона клуба.

«Спартак» предлагает назвать новые улицы, которые появятся или уже сданы в эксплуатацию в районе стадиона «Открытие Арена», в честь легенд красно-белых разных лет: основателей «Спартака» братьев Старостиных, а также футболистов Владислава Жмелькова, Анатолия Ильина, Анатолия Исаева, Анатолия Крутикова, Анатолия Маслёнкина, Игоря Нетто, Михаила Огонькова, Алексея Парамонова, Сергея Сальникова, Бориса Татушина, Николая Тищенко, Галимзяна Хусаинова, Ильи Цымбаларя и Федора Черенкова.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-09-30-pravitelstvo_moskvy_rassmotrit_predlozheniye_nazvat_novyye_ulitsy_v_chest_legend_spartaka/

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