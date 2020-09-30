Правительство Москвы рассмотрит предложение назвать улицы возле «Открытие Арены» в честь легенд «Спартака»

Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы на ближайшем рабочем совещании рассмотрит обращение председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о наименовании улиц возле стадиона клуба.

«Спартак» предлагает назвать новые улицы, которые появятся или уже сданы в эксплуатацию в районе стадиона «Открытие Арена», в честь легенд красно-белых разных лет: основателей «Спартака» братьев Старостиных, а также футболистов Владислава Жмелькова, Анатолия Ильина, Анатолия Исаева, Анатолия Крутикова, Анатолия Маслёнкина, Игоря Нетто, Михаила Огонькова, Алексея Парамонова, Сергея Сальникова, Бориса Татушина, Николая Тищенко, Галимзяна Хусаинова, Ильи Цымбаларя и Федора Черенкова.