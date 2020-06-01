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«Правильно было бы, если бы со мной ушли и гендиректор, и весь совет директоров». Мнение Юрия Семина о решении не продлять с ним контракт

00:15
Василий Кикнадзе и Юрий Семин. Фото Сергей Киврин
Василий Кикнадзе и Юрий Семин. Фото Сергей Киврин
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, выразил свою точку зрения на решение совета директоров не предлагать ему новый договор. 31 мая истек срок соглашения с Семиным, вместо него команду возглавит Марко Николич.

— Если руководители клуба считают, что я какие-то задачи не выполнил, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти всем вместе. И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность, — сказал Семин. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь

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